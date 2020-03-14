كتب: باسل الحلواني أعلنت الشركة المصرية العالمية (EIM) الوكيل الوحيد و الحصري لشركة هيونداي العالمية لسيارات النقل التجارية فى مصر عن طرح طراز جديد من سيارات النقل متعددة الأغراض والاستخدامات لأول مرة بالسوق المصرية تحت اسم ‘’Solati H350’’ وهى طراز من إنتاج هيونداى العالمية. من سيارات النقل متعددة الأغراض والاستخدامات لأول مرة بالسوق المصرية تحت اسم ‘’Solati H350’’ وهى طراز من إنتاج هيونداى العالمية. ويقدم وكيل هيونداي السيارة في مصر السيارة الجديدة "سولاتي"، بـ3 فئات من التجهيزات. ويوضح الجدول التالي أسعار الفئات الـ3 من السيارة التجارية الجديدة: الفئة السعر الأولى 595 ألف جنيه الثانية 745 ألف جنيه الثالثة مليون و495 ألف جنيه

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد طرحها رسمياً.. ننشر أسعار هيونداي سولاتي في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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