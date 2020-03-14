تعرف على السيارة الأكثر مبيعاً في فئة SUV "من 1600 إلى 2000 سي سي"

كتب: باسل الحلواني

كشفت اللجنة المنظمة لاحتفالية "الأفضل Car of the Year – Egypt"، عن النتائج الأولية للفائزين في النسخة الثانية من المسابقة، التي من القرر لها السابع عشر من مارس الجاري.

وبحسب المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة

Advertisements

المنظمة، تمكنت علامة هيونداي الكورية الجنوبية، من حصد جائزتين لاثنتين من سياراتها، الأولى هي السيارة هيونداي I10، التي استطاعت أن تحقق لقب السيارة الأكثر مبيعاً في فئة "السيارات 1000 - 1200 سى سى"، خلال عام 2019.

كما تصدرت السيارة هيونداي توسان، قائمة السيارات الأكثر مبيعاً في فئة

" SUV 1600إلى 2000 سى سى"، خلال العام الماضي.

جدير بالذكر أن احتفالية "الأفضل Car of the Year – Egypt"، تقام تحت إشراف مجلس معلومات سوق السيارات "أميك".