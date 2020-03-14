متى يجب تغيير زيت نظام التوجيه في السيارة وما أهمية ذلك؟

الخليج ٣٦٥ نت – يعد صيانة وتغيير زيت نظام التوجيه من الأمور التي يهمل إجرائها الكثير من قائدي السيارات على الرغم من أهميتها الكبيرة، وحاجته للصيانة بشكل منتظم خاصة أن معظم أنظمة المساعدة على الدوران تأتي هيدروليكية ومعرضه لتسرب الزيت.

ولقد نصحت مجلة السيارات “أوتو بيلد كلاسيك” الألمانية بضرورة تغيير زيت نظام التوجيه كل 100 ألف كلم.

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وأوضح الخبراء الألمان أن زيت نظام التوجيه يفقد خواصه ويتعرض للأكسدة ويتلف مع مرور الوقت، ويرجع ذلك إلى كثرة الاحتكاك وارتفاع حرارة المحرك.

وأشار الخبراء إلى أن تسرب الاتساخات يمثل مشكلة أخرى، لاسيما مع الأنظمة الخالية من الفلاتر، نظرا لأن الجسيمات الصغيرة تستقر في المضخة مسببة أضرارا واحتكاكات بالآلية.

أضاف الألمان أن من علامات هذه الأضرار صدور ضوضاء كصوت التجليخ وفشل بنظام التوجيه أحيانا، وصعوبة التحكم في المقود، كما نصحوا بضرورة تغيير الفلتر من حين لآخر.

يذكر أن عملية تغيير زيت نظام التوجيه لا تندرج ضمن أعمال الصيانة الدورية في الغالب، لذا لا يجب إهمال تغييره وخاصة في طرازات السيارات القديمة.