أهم مميزات أفلام حماية الدهان للسيارات من لومار

الخليج ٣٦٥ نت – تتعرض واجهة السيارة للكثير من الظروف الصعبة أثناء القيادة بسبب طبيعة توجه السيارة نحو الأمام بسرعات عالية، وهو ما يجعلها عرضة للكثير من الخدوش والأضرار، وهنا يأتي دور أفلام حماية واجهات السيارات من لومار، فدعونا نتعرف على أهم مميزاتها.
أفلام حماية البلاتينيوم
تتمتع أفلام حماية البلاتينيوم لواجهات السيارات من لومار بكونها شفافة بشكل كامل بحيث يكاد يستحيل ملاحظتها عند تركيبها على واجهة السيارة ومقدمتها، كما أنها مقاومة للإصفرار وتمتلك تقنيات علاج ذاتي للخدوش بالحرارة، ما يجعلها اعتمادية وصالحة لفترات طويلة حتى في الظروف الصعبة.
تساعد أفلام حماية البلاتينيوم على الحماية من عوامل الطريق المختلفة مثل الحشرات أو الأتربة والحصى، ما يعمل على الحفاظ على شكل الطلاء ومظهر السيارة من الأمام نظيفاً دون أي شوائب أو مشكلات، كما أن اعتمادية الأفلام العلية من لومار تجعلها لا تحتاج إلى صيانة كل 6 شهور، على عكس المنافسين، وذلك بجانب تميزها بضمان 10 أعوام.
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