تعرف على شركة لومار لأفلام العزل الحراري وحماية السيارات+فروعها في المملكة

الخليج ٣٦٥ نت – تتطلب قيادة السيارات في المملكة بشكل يومي مكيفات قوية للمساعدة على صد حرارة الشمس العالية، إضافة لصيانة مستمر لطلاء السيارة بسبب تأثره بالحرارة المرتفعة، ولكن أفلام العزل الحراري وحماية طلاء السيارات يعد حل عملي لتفادي ذلك، وتعد شركة لومار الأمريكية هي الأفضل في العالم بإنتاج تلك الأفلام، فدعونا نتعرف على أهم المعلومات عنها وفروعها بالمملكة.

التأسيس

تأسست علامة لومار (LLumar) في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1977 قبل أن تتوسع للسوق العالمي في 2001، حيث تقدم أفلام حماية مظللة للسيارات، بجانب أفلام حماية للأبنية السكنية والتجارية، وذلك بجانب أفلام ديكورات مانعة للرسومات، وهي تعد أكبر مصنع لأفلام العزل الحراري في العالم، حيث تتواجد في 100 دولة وتقوم بتصنيع الأفلام الخاصة بها لدى شركة ايستمان الكيميائية (Eastman Chemical) الأمريكية، والتي تأسست في 1920 لتكتسب خبرة قرن كامل في مجال الأعمال الكيميائية، و55 عاماً من الخبرة في مجال إنتاج وتكنولوجيا عوازل النوافذ.

الوكيل

تمكنت ؤسسة اصايل الجزيرة للتجارة في عام 2004 من أن تكون وكيل شركة شركة ايستمان الأمريكية المتخصصة في إنتاج أفلام لومار، حيث تستمر شراكتها مع المصنعة الأمريكية حتى يومنا هذا لتكون بمثابة الموزع الرسمي لعلامة لومار في المملكة، حيث تقدم أفلام عزل حراري وحماية دهان للسيارات، بجانب أفلام المنشآت السكنية والصناعية والديكورات وحتى أفلام الأمان للمشروعات الحكومية، مما يجعلها توفر حلول متكاملة لعزل النوافذ عبر منتجات اعتمادية للغاية مع توفير ضمان شامل على مختلف المنتجات المتوافقة مع المعايير الأوروبية والعالمية

Advertisements

الفروع

تنتشر فروع لومار السعودية حول المملكة عبر 20 موقع، وتشمل هذه المواقع كل من الخبر والدمام وحائل بطريق الملك فهد، الجبيل بطريق الملك فيصل الغربي، الرياض بطريق خريص أو حي المصيف أو طريق انس بن مالك، والقصيم في بريدة، وجدة بطريق حراء، إضافة إلى الطائف بطريق الملك خالد والحوية ومكة المكرمة في مكة الشرقية، حيث يمكن معرفة مواقع كافة الفروع عبر الضغط هنا.