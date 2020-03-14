أهم مميزات أفلام العزل الحراري للسيارات من لومار

الخليج ٣٦٥ نت – أثناء قيادة سياراتنا بشكل يومي على مختلف الطرقات، نجد في أغلب الأوقات أن درجات الحرارة المرتفعة بالخارج تتطلب منا رفع درجة حرارة المكيف التي تؤدي بدورها لاستهلاك أعلى في الوقود، ولكن يمكن لأفلام العزل الحراري من لومار (LLumar) أن تحل تلك المشكلة، فدعونا نتعرف على أنواعها ومميزاتها.
أفلام النانوسيراميك
يتمتع هذا النوع من أفلام العزل الحراري بتوفير نسبة عزل تصل إلى 61% حسب درجة شفافية أو تظليل الفيلم، ما يمنح المالك القدرة على اختيار درجة التظليل الملائمة له.
لا تستخدم هذه الأفلام أي نوع من المعادن أيضاًن ما يجعلها لا تتداخل أبداً مع إشارات الهواتف المحمولة، مع قدرتها على منع 99.9% من أشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة بالبشرة، بجانب مقاومة الفيلم للخدش وقدومها مع ضمان 10 سنوات في جميع معارض لومار.
أفلام المعادن
تتمتع النوافذ المعدنية الداكنة بمظهر عصري مميز يجعل نوافذ أي سيارة تبدو أكثر جاذبية وروعة، وذلك إضافة لتوفير حماية من حرارة الشمس المرتفعة بنسبة تتراوح من 44% إلى 70% حسب درجة التظليل، إضافة لتوفير عزل للأشعة الضارة للبشرة بنسبة 99.9%، وهي تأتي أيضاً مع ضمان 10 سنوات في جميع معارض لومار.
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