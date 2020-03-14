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شكرا لقرائتكم خبر عن شركة Zenvo تعلن عن طرازها الرياضي الجديد TSR-S لعام 2020 والان مع التفاصيل
السبت 14 مارس 2020
كشفت شركة "زينفو" الدنماركية المتخصصة بصناعة السيارات الرياضية عن طرازها الرياضي الخارق الجديد TSR-S، المخصص لعام 2020 الجاري.
ونشر موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات اللقطات الرسمية للطراز الكهربائي الهجين من "زينفو"، والذي كان من المفترض أن يطرح للعرض ضمن فعاليات معرض جنيف الدولي، قبل أن يتم إلغاؤه تطبيقا لسياسات الحكومة السويسرية لمواجهة فيروس كورونا.
وذكر الموقع الأمريكي أن ماركة "زينفو" حسنت من صناعة طراز TSR-S الجديد، إذ منحته هيكلا خارجيا من الكاربون فايبر، وحرصت على تخفيف وزنه لتزيد من قدرته على التسارع في أقصر وقت ممكن، إذ قامت بالتقليل من وزنه مقارنة بالنسخة الأقدم منه بنحو 15 كيلوجراما.
ويعمل طراز زينفو TSR-S الجديد بمحرك توين سوبر تشارجر، من فئة V8 بسعة 5.8 لتر، وينتج قوة إجمالية تصل لـ1177 حصانا.
وبإمكان طراز TSR-S التسارع من صفر وحتى سرعة 62 ميلا في الساعة خلال 2.8 ثانية، وتصل سرعته القصوى لـ202 ميل في الساعة.
وستطرح شركة "زينفو" الدنماركية طراز TSR-S للبيع بتكلفة تبدأ من 1.63 مليون دولار، وبعدد محدود من النسخ، 5 سيارات فقط.
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