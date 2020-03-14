جميع سيارات هيونداي وكيا وجينيسيس تحصل على شاصيهات جديدة

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الخليج ٣٦٥ نت – تستعد هيونداي لتقديم عدد كبير من الموديلات الجديدة المبنية على الجيل الثالث لمنصات الشركة، وقد بدأت الرحلة بالفعل مع سوناتا الجديدة المدشنة العام الماضي، وسنرى النترا وسانتافي وتوسان الجديدة في أبريل.
بالنسبة لجينيسيس، فقد قدمت بالفعل موديل GV80 الذي سيمثل علامة فارقة في تاريخها وأول دخول لمجال الـ SUV، متبوعاً بموديلات GV70 و G90 الجديدة في 2021.
ويُذكر ان هيونداي قللت عدد المنصات\الشاصيهات من 10 في 2005 إلى 6 منصات للسيارات الخفيفة والمتوسطة والكبيرة مع دعم أنظمة الدفع الرباعي والخلفي، وتتميز المنصات الجديدة بدعمها للمولدات الكهربائية بشكل سلس بالإضافة إلى محركات الاحتراق الداخلي المعتادة.
كما تتميز المنصات الجديدة بخفة وزنها وتحسن كفائتها وأدائها مقارنة بالسابق، كما ستؤدي لتحسن ثبات السيارة بـ 10% وحمايتها من الاصطدامات العنيفة.. والهدف في النهاية حسب تصريح هيونداي هو توفير جيل جديد من السيارات التي تجمع بين التصميم الجذاب والكفاءة الممتازة ومتعة القيادة والسلامة.
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