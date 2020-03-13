شركة تطوير سويدية تكشف عن سيارة هايبرد خارقة

كشفت شركة تطوير السيارات السويدية "كوينجسيج"، عن سيارة جديدة من فئة السيارات ذات الأربعة مقاعد بمحرك هجين بقوة 1700 حصان.

وجاء جسم السيارة الجديدة التي حملت اسم "جيميرا"، مثير جدا، حيث تم تصنيعه من ألياف الكربون، فضلاً عن محركها الذي يعمل بالبنزين سعة لترين ويتكون من ثلاث اسطوانات بقوة 600 حصان إلى

جانب 3 محركات كهربائية، اثنان منهما يجران العجلات الخلفية والثالث يجر العجلات الأمامية وتصل قوة المحركات الثلاثة معا إلى 1100 حصان.

وتستطيع السيارة الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 9ر1 ثانية بعد انطلاقها، وتصل سرعتها القصوى إلى أكثر من

400 كيلومتر في الساعة.

وتتميز المقصورة الداخلية بمجموعة كاملة من وسائل الراحة ، وأجهزة الاتصال والترفيه ، بما في ذلك أربعة حوامل لأكواب المشروبات الباردة وأربعة حوامل لأكواب المشروبات الساخنة ، وشاشات عرض في المقعد الأمامي والخلفي ، وشواحن هواتف لاسلكية ، وواي فاي ، وغير ذلك.

وقالت الشركة السويدية إنها تعتزم إنتاج 300 نسخة فقط من هذه السيارة، في حين لم تكشف عن سعر بيعها الرسمي.