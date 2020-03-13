كتب: باسل الحلواني
أكد شريف خيري، عضو فريق الإنقاذ، والذي تعرضت سيارته "جيب رانجلر"، لعطل مفاجئ أثناء إنقاذه إحدى السيارات العالقة، خلال موجة الطقس السيئ أمس، أن العديد من شركات السيارات قدعرضت عليه إصلاح سيارته، على نفقتها دون تحمله أي نفقات، وفي مقدمتها شركتي جي أبو غالي موتورز، وجيب عز العرب.
وتوجه "خيري"، بالشكر إلى عشرات المواطنين الذين عرضوا المشاركة في تكلفة الإصلاح، والتي قد تصل إلى 90 ألف جنيه.
وقال عضو فريق الإنقاذ، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن الهيئة العربية للتصنيع قررت التكفل بتصليح السيارة على نفقتها دون تحمله أي نفقات.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرضت لعطل كبير أثناء إنقاذ أحد المواطنين.. "العربية للتصنيع" تتكفل بإصلاح "جيب الشهامة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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