شيفروليه ترافيرس 2021 فيس ليفت تنكشف رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – تعد ترافيرس أفضل سيارات شيفروليه الكروس أوفر، وها هي تحصل على تصميم محدث لموديل عام 2021، حيث يمتلك الطراز الجديد على واجهة أمامية جديدة مع شبك معدل محاط بمصابيح LED قياسية جديدة، وهذه الأخيرة أكثر نحافة من ذي قبل، وتتميز الآن بإشارات انعطاف مدمجة في المصابيح النهارية.

في الأسفل، يوجد مصد أمامي أكثر بروزاً، ويمتلك الطراز أيضاً مصابيح ضباب LED وتقليم كرومي محدث، في حين تستمر التحسينات في الخلف، حيث حصلت ترافيرس الجديدة على مصابيح خلفية معاد تصميمها، تتصل مع بعضها بشريط كرومي، وفي مكان آخر، هناك أربعة تصاميم جديدة للعجلات.

بالدخول إلى المقصورة، هناك خيارات مقاعد جديدة ونظام ترفيهي محسن يدعم كلاً من أندرويد أوتو اللاسلكي وآبل كاربلاي اللاسلكي، وهناك تغييرات إضافية محدودة، لكن سقف Dual SkyScape يمتلك الآن مظلة كهربائية، وتشمل المزايا الأخرى شاشة معلومات السائق المتوفرة حديثاً قياس 8 بوصة، بالإضافة إلى عداد سرعة رقمي، من بين أمور أخرى.

إلى جانب ترقيات التصميم، ستأتي ترافيرس 2021 بمزايا أمان قياسية إضافية، والتي تشتمل على كبح تلقائي في حالات الطوارئ، وكبي أمامي مع نظام كشف المشاة، ومساعد الحفاظ على المسار مع تحذير مغادرة المسار، وسيحصل المشترون أيضاً على نظام تنبيه الاصطدام الأمامي، ومؤشر المسافة، والمصابيح الأمامية التلقائية عالية الشعاع IntelliBeam، كما يتوفر نظام تثبيت السرعة التكيفي المتقدم في طرز 3LT وRS وPremier، كما يحصل طرازي Premier وHigh Country أيضاً على نظام تنبيه الأمان في المقعد بشكل قياسي.

لم تذكر شيفروليه مواصفات الأداء، لكن نعتقد أنه سيتم نقل المحرك V6 سعة 3.6 لتر، والذي يولد قوة 310 حصان و360 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي المألوف ذو التسع سرعات، ويمكن أن تحصل على نظام دفع كلي اختياري.

في الختام، ستُطرح شيفروليه ترافيرس 2021 للبيع في وقت متأخر من هذا العام، ولن نفاجأ إذا كانت تكلفتها أكثر من الموديل الحالي الذي يبدأ من 29,800 دولار (111,750 ريال).

Advertisements