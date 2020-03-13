تويوتا اخترعت طريقة جديدة لرش الطلاء على السيارات

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الخليج ٣٦٥ نت – طورت تويوتا وسيلة جديدة لوضع الطلاء على السيارات باستخدام الكهرباء الساكنة “الاستاتيكية” عوضاً عن الهواء، ما سيؤدي إلى تحسن كفاءة وضع الطلاء إلى 95% مقارنة بـ 60-70% بالأسلوب الشائع الحالي.
ما هي كفاءة وضع الطلاء؟ .. هي كمية الطلاء التي تم رشها مقارنة بكمية الطلاء التي التصقت بالسيارة نفسها في النهاية.. وتضيع الطرق العادية حوالي ثلث الطلاء المرشوش على السيارات، بينما الطريقة الجديدة تسبب ضياع 5% فقط، وهي أفضل نسبة كفاءة رش الطلاء في العالم.
وسيؤدي هذا الأسلوب إلي تراجع حاد للانبعاثات الكربونية لمجموعة تويوتا بحوالي بـ 7%، وهو معدل مدهش لشركة عملاقة كهذه.. مع تخفيف الهدر بشكل كبير.
وقد بدأت الشركة بالفعل باستخدام الأسلوب الجديد في وضع الطلاء في مصانع Takaoka و Tsutsumi اليابانية مع انتشاره في مصانع الشركة الأخرى حول العالم قريباً.
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