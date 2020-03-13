تأجيل فيلم فاست آند فيوريس 9 لعام كامل

الخليج ٣٦٥ نت – تم تأجيل الجزء التاسع من أفلام السرعة والغضب الشهيرة لحوالي عام كامل بسبب مخاوف فيروس كورونا وضعف نسب المشاهدة والذهاب لصالات السينما.
وسيتأخر انطلاق الفيلم من مايو 2020 إلى أبريل 2021، وصرح الموقع الرسمي للسلسلة على تويتر أن “سلامة الجميع كانت من أهم اعتبارات القرار”.
وقد تأجلت عدة أفلام شهيرة أخرى لنفس السبب مثل فيلم جيمس بوند الجديد No Time to Die إلى نوفمبر.
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