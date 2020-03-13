شيفروليه تتصدر مبيعات السيارات الـ"البيك أب" والشاحنات المتوسطة

كتب: باسل الحلواني تصدرت علامة شيفروليه الأمريكية في السوق المحلية، مبيعات الشاحنات المتوسطة، و"البيك أب". ووفقاً للبيان الصحفي الصادر عن اللجنة المنظمة لاحتفالية (الأفضل / Car of the Year – Egypt)، فإن شيفورليه الدبابة تصدرت قائمة مبيعات السيارات الـ"بيك أب"، أما شيفروليه "جامبو"، فاستحوذت على لقب السيارة الأكثر مبيعاً في فئة الشاحنات المتوسطة. الدبابة تصدرت قائمة مبيعات السيارات الـ"بيك أب"، أما شيفروليه "جامبو"، فاستحوذت على لقب السيارة الأكثر مبيعاً في فئة الشاحنات المتوسطة. جدير بالذكر أن احتفالية (الأفضل/ Car of the Year – Egypt)، المقرر انطلاقها في السادس عشر من مارس الجاري، تأتي تحت إشراف مجلس معلومات سوق السيارات "أميك". وكانت اللجنة المنظمة للاحتفالية قد نظمت مؤتمراً صحفياً الأسبوع الماضي، كشفت خلاله عن التفاصيل الكاملة للنسخة الثانية من المسابقة.

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