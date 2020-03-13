جمس يوكون 2021 الجديدة كلياً تكشف أسعارها الأمريكية

الخليج ٣٦٥ نت – لطالما تمتعت جمس يوكون بمكانة وسطية بين شيفروليه سوبربان وكاديلاك اسكاليد من ناحية الفخامة والسعر، مع استمرار نفس الوضع مع يوكون 2021 الجديدة كلياً.

أكدت جمس أن أسعار يوكون 2021 الأمريكية ستبدأ من 51,995 دولار (196,000 ريال)، ويرتفع السعر لنسخة الدفع الرباعي إلى 54,995 دولار (207,000 ريال).

من الواضح أن جمس لا تنوي تغيير الأسعار كثيرا مقارنة بالموديل الحالي رغم بناء الموديل الجديد من الصفر وتحديث التصميم وإضافة تقنيات عصرية ونظام تعليق خلفي مستقل والمزيد.

ومن المتوقع بدء سعر يوكون دينالي 2021 الأعلى في المجال إلى 87,000 دولار (328,000 ريال) عند تزويدها بجميع الخيارات.. وستنطلق يوكون الجديدة لاحقاً هذا العام في الأسواق.

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