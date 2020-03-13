الخليج ٣٦٥ نت – تواجه كاديلاك مرحلة تحول مصيرية مع توجه الشركة للسيارات الكهربائية بشكل حصري خلال أعوام وتطور تقنيات القيادة الذاتية، بينما يستمر الطلب المرتفع على سيارات الـ SUV، ما سيدفع العلامة الفاخرة لتقديم المزيد من الموديلات في هذه الفئة وتخفيف التركيز على السيدان.
وتعزم كاديلاك على وقف سيارة CT6 سيدان الفاخرة بشكل تدريجي، وقد تساءل البعض، هل سنرى بديلة لها يوماً ما؟، وقد أجاب رئيس الشركة، ستيفن كارلايل، في تصريحات أخيرة أن بديلة CT6 ستكون كهربائية بالكامل، هذا إذا قررت كاديلاك بالفعل تطوير سيارة كهذه.
وحذر رئيس كاديلاك أننا مقبلون على عالم جديد كلياً، وأن احتمالات عودة CT6 قريباً “ضعيفة للغاية”، خاصة مع انهيار المبيعات عاماً تلو الآخر منذ تدشينها في 2017.
وقد أعلنت كاديلاك مؤخرا عن عدة سيارات كهربائية جديدة، مثل ليريك كروس اوفر، وسوليستيك سيدان الرائدة الحصرية جداً، وسيتم تدشينهم خلال أسابيع أو أشهر من الآن.
كانت هذه تفاصيل خبر كاديلاك CT6 سيدان لن تعود مجدداً.. فما البديل؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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