تعرف على أغرب سيارة تفوقت على مرسيدس في عام 1936

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الخليج ٣٦٥ نت – تعد السيارة الألمانية شلوغ فاجن أو شلوفاجن من أبرز السيارات الغريبة الاختبارية لتشابهها مع حشرة الخنفساء، وقد تم ابتكارها في النصف الأول من القرن الماضي، وتمكنت حينها من التفوق على سيارات مرسيدس.
ابتكر هذه السيارة الغريبة مهندس ألماني اسمه كارل شلو في عام 1936، وكان يهدف من هذا التصميم العجيب هو الحصول على أعلى قدر من الانسيابية الهوائية أثناء القيادة.
ولقد نجحت شلوفاجن بالفعل خلال اختبارها في النفق الهوائي، لتكون حقاً بتصميم انسيابي جداً، وهو حفز كارل على تصنيع نسخة اختبارية أخرى من السيارة بالاستناد على شاصيه مرسيدس 170H ذات المحرك الخلفي، ولكن حققت انسيابية هوائية أقل من النسخة الأولى.
ولقد ساعد تصميم السيارة الشبيه بالخنفساء على التفوق على مرسيدس 170H، حيث وصلت سرعتها القصوى إلى 135 كم/س، أي 20 كم/س أسرع من الـ مرسيدس، مع كفاءة استهلاك الوقود أفضل بنسبة 40%.
يذكر أنه شلوفاجن كادت أن يبدأ الإنتاج الفعلى لها لطرحها في الأسواق، ولكن اندلاع الحرب العالمية الثانية حال دون إتمام هذا الأمر، وظلت السيارة الخنفساء الوحيدة في تصميمها في العالم.
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