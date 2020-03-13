"نيسان" تقتنص جائزتين في مسابقة (الأفضل/ Car of the Year – Egypt)

كتب: باسل الحلواني
تمكنت علامة نيسان اليابانية، من اقتناص جائزتين في مسابقة (الأفضل/ Car of the Year – Egypt)، المزمع انطلاقها فى السادس عشر من مارس الجاري، بالقاهرة.
ويأتي فوز "نيسان" بالجائزتين، بعدما حققت أفضل مبيعات بالسوق
جدير بالذكر أن احتفالية (الأفضل/ Car of the Year – Egypt)، تأتي تحت إشراف مجلس معلومات سوق السيارات "أميك".
وكانت اللجنة المنظمة للاحتفالية قد نظمت مؤتمراً صحفياً الأسبوع الماضي، كشفت خلاله عن التفاصيل الكاملة للنسخة الثانية من المسابقة.
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