"نيسان" تقتنص جائزتين في مسابقة (الأفضل/ Car of the Year – Egypt)

كتب: باسل الحلواني

تمكنت علامة نيسان اليابانية، من اقتناص جائزتين في مسابقة (الأفضل/ Car of the Year – Egypt)، المزمع انطلاقها فى السادس عشر من مارس الجاري، بالقاهرة.

ويأتي فوز "نيسان" بالجائزتين، بعدما حققت أفضل مبيعات بالسوق

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المحلية، في فئتين من السيارات، حيث تصدرت "نيسان صني"، مبيعات فئة "السيارات من 1200 سي سي إلى 1600 سي سي"، كذلك جاءت "نيسان قشقاي"، في المركز الأول لقائمة مبيعات "السيارات الـsuv الأقل من 1600 سي سي".

جدير بالذكر أن احتفالية (الأفضل/ Car of the Year – Egypt)، تأتي تحت إشراف مجلس معلومات سوق السيارات "أميك".

وكانت اللجنة المنظمة للاحتفالية قد نظمت مؤتمراً صحفياً الأسبوع الماضي، كشفت خلاله عن التفاصيل الكاملة للنسخة الثانية من المسابقة.