استدعاء عدد من طرازات "مرسيدس" بعد اكتشاف عيب خطير

كتب: باسل الحلواني

قررت وزارة التجارة السعودية استدعاء 110سيارة من طراز مرسيدس، موديلات “G63AMG” و”GT 63S AMG” و”AMG S 63″، التي تم إنتاجها خلال عام 2019.

ويأتي هذا الاستدعاء بعد اكتشاف عيب خطير في هذه

الطرازات، قد يتسبب في نشوب حريق بالسيارة.

ويتمثل العيب المكتشف في وجود خلل بأنبوب تزويد الزيت للشاحن التوربيني، ما قد يتسبب في تسرب الزيت حول المحرك

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أو العادم، ومن ثم اشتعال المحرك.

وأكدت الوزارة في بيان لها على أهمية التحقق من شمول الرقم التسلسلي للسيارة من خلال موقع Recalls.sa.

ودعت الوزارة مالكي هذا النوع من السيارات إلى التواصل مع وكيل العلامة التجارية بالمملكة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً، دون تحمل العملاء أي تكلفة.