تعرف على سر اعتمادية سيارات لكزس

الخليج ٣٦٥ نت – تتصدر لكزس باستمرار قوائم أكثر السيارات اعتمادية بما في ذلك Auto Express و J.D Power، واحتلت العلامة المرتبة الأولى بفضل تقارير العملاء، حيث حققت كل سيارة من سيارتها درجات تؤهلها لأن تصبح الأعلى في فئتها​​ من حيث الاعتمادية، وهو إنجاز رائع.

ولكن يبقى السؤال لماذا تحتل لكزس الصدارة دائماً؟ حسناً يمكننا القول أن أحد أهم الأسباب هو قيام الشركة بتصنيع محركات اعتمادية للغاية وتتقدم بمسافة على العديد من الشركات المصنعة الأخرى، وخاصة تلك الفاخرة، كما تتميز لكزس دوناً عن كل العلامات التجارية الأخرى أنها لا تعتمد أي تكنولوجيا في سيارتها إلا بعد اختبارها لفترات طويلة والتأكد من مدى نجاحها وعدم وجود أي عيوب بها.

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هذا ويمكننا القول أنه على الرغم من ارتفاع أسعار قطع غيار السيارة الفاخرة، إلا أن قطع لكزس متوفرة بسهولة في أغلب الأسواق، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع الاعتمادية بالطبع.

وبالنظر إلى سيارات لكزس، نرى تفوقاً واضحاً لها جميعاً، حيث استطاعت موديلات ES و GS و LS الهيمنة على دراسات رضا العملاء بتحقيق نسبة نجاح تصل إلى 98%، حيث ذكرت تقارير العملاء أنهم راضيين تماماً عن تجاربهم مع هذه السيارات، كما أكدوا أنهم لم يشعروا بتكلفة التصليح الباهظة حيث أن متوسط تكلفة تصليح السيارة متدنية جداً، حيث يبلغ متوسط تكلفة إصلاح سيارات لكزس ما يقارب 1500 ريال.

لذا يمكننا القول أنه لا يمكن أن تخطئ سيارة لكزس إذا كنت تريد سيارة فاخرة يمكن الاعتماد عليها.