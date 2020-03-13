تنظيف السيارة باستخدام المواد المنزلية.. هل هي مجدية؟

الخليج ٣٦٥ نت – تنظيف السيارة والعناية بها من العوامل الهامة التي تحافظ عليها وتجعلها تبدو بمظهر براق وجميل، ويسود بين بعض قائدي السيارات بعض المعتقدات حول استخدام المواد المنزلية في العناية بالسيارة مثل القهوة ومعجون الأسنان.



فما هي جدوى هذه المواد في العناية بالسيارة؟ هذا ما سوف نستعرضه خلال السطور التالية.

حبوب أو مسحوق القهوة



أكد “ديتر تيل” خبير السيارات الألماني أن حبوب القهوة تساعد بالفعل على إزالة الرائحة الكريهة الناجمة عن الرطوبة في السيارة، ولكن في نفس الوقت يجب إزالة مصدر هذه الرائحة، وإلا فلن تفيد القهوة في مرحلة ما.

اسبراي تنظيف الأفران



حذر الخبير الألماني من استخدام اسبراي تنظيف الأفران في تنظيف الإطارات، لاحتوائه على مواد كيميائية وأحماض يمكن أن يجلب الضرر للإطارات، وكذلك لطلاء السيارة في حال ملامسته.

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معجون الأسنان



وقال الخبير أنه على الرغم من أن معجون الأسنان يفيد في عملية تلميع الكشافات، إلا أنه في الوقت ذاته قد يلحق الضرر بمادة الكشافات نفسها مع مرور الوقت.

ورق الجرائد



وقال تيل أن استخدام ورق الجرائد في تنظيف الزجاج من الأمور الخاطئة، لأن الحبر الموجود على الأوراق يسقط على الزجاج، وهو ما يظهر على شكل دوائر صغيرة على الزجاج تُرى في الليل قد تعيق الرؤية.

الكحول



وشدد الخبير أيضاً من عدم استخدام الكحول في تنظيف الزجاج الأمامي، لأنه قد يتسبب في تلطيخ الزجاج، وهو ما يمنع الرؤية الجيدة للطريق.