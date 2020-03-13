استدعاء 110 سيارة مرسيدس لخلل قد يؤدي لنشوب حريق

الخليج ٣٦٥ نت – استدعت وزارة التجارة 110 سيارة مرسيدس “G63AMG” و”GT 63S AMG” و”AMG S 63″ موديلات 2019، وأكدت على أهمية التحقق من شمول الرقم التسلسلي للسيارة من خلال موقع Recalls.sa.

وجاء هذا الاستدعاء لخلل في أنبوب تزويد الزيت للشاحن التوربيني، قد يؤدي إلى تسرب الزيت حول المحرك أو العادم، الأمر الذي قد يتسبب في نشوب حريق.

ودعت الوزارة مالكي هذا النوع من السيارات إلى التواصل مع الوكيل “شركة ابراهيم الجفالي للسيارات”؛ لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.