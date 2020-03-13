هيونداي النترا 2021 ستحصل على نسخة بقوة 275 حصان

الخليج ٣٦٥ نت – يبدو أن هيونداي ترغب في توسيع تشكيلة N عالية الأداء، حيث كشف تقرير جديد من مدونة The Korean Car Blog عن بعض المعلومات حول النترا N القادمة، بالإضافة إلى تكرار الكثير من المعلومات التي نعرفها عنها بالفعل.

يقول التقرير أن النترا N، والتي لا ينبغي أن تخلطوا بينها وبين إصدار N Line الأخف، تستمد قوتها من محرك تيربو بأربعة أسطوانات سعة 2 لتر يولد قوة 275 حصان، وهو المحرك المستخدم في سيارات مثل I30 N، ويضيف أن المشترين سيُتاح لهم الاختيار من بين ناقل حركة يدوي بست سرعات أو ناقل حركة مزدوج القابض بثمان سرعات.

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يذكر أن هيونداي بدأت مؤخراً في التشويق لإلنترا قبل ظهورها لأول مرة في 17 مارس الجاري، ولكن لن يتم الكشف عن النترا N في ذلك الوقت، ويكتسب تصميم السيدان مظهراً مجهداً بشكل كبير مع خط سقف أملس، وتكشف الصور عن تخطيط داخلي يوضح حصولها على شاشة نظام ترفيهي كبيرة بجوار أجهزة قياس رقمية، وستبدأ المبيعات في سبتمبر.

في النهاية، إذا كنت تفضل الحصول على إصدار N في كروس أوفر صغيرة، فانتظر كونا N، والتي ستكون متاحة بقوة 275 حصان أيضاً ونفس خيارات ناقل الحركة، وتُظهر اللقطات التجسسية بالفعل تطوير السيارة، ونتوقع أن يتم طرحها للبيع كموديل 2021.