تعرف على أهم خدمات المرور عبر منصة أبشر

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت الإدارة العامة للمرور عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن تطوير حزمة من الخدمات التي تقدمها للمستفيدين عبر منصة أبشر الإلكترونية، سعياً منها إلى تعزيز التحول الرقمي في كافة الإجراءات والمعاملات اليومية، وتشمل مايلي: تجديد رخصة القيادة.

تجديد رخص السير.

إصدار التفاويض.

إضافة مستخدم فعلي.

مبايعة السيارات.

الاعتراض على المخالفات المرورية.

الاستعلامات الالكترونية التي تشمل صلاحية تأمين السيارات، ومعلومات السيارات المحجوزة، والمخالفات المرورية للسيارات الزائرة.

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