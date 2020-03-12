تعرف على علامات اختلاط البنزين بالماء وكيفية التخلص منه

الخليج ٣٦٥ نت – من المشاكل التي قد تواجه قائدي السيارات هي التزود ببنزين مختلط بالمياه، ويحدث ذلك الأمر بسبب تسرب المياه إلى خزانات محطات الوقود، وهو ما يسبب العديد من الأعطال للسيارة قد تصل إلى حد توقف السيارة بالكامل.



لذا سوف نتعرف اليوم على علامات اختلاط البنزين بالمياه، وتوضيح كيفية التخلص من هذه المشكلة.

أولاً علامات اختلاط البنزين بالماء:



– ملاحظة تقطع في سير السيارة.

– توقف تشغيل المحرك تماماً.

– انتشار الثقوب في خزان الوقود نتيجة لتكون الصدأ به.

– تكون الصدأ داخل المحرك، وانخفاض كفاءة عمله، بالإضافة إلى قصر عمره الافتراضي.

– عدم انتظام دورة الاحتراق في المحرك.

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ثانياً كيفية التخلص من المشكلة:

-عند التأكد من اختلاط البنزين بالمياه قم بإيقاف السيارة فوراً، ومن ثم اسحب السيارة نحو أقرب ورشة لفحص السيارات.

– قم بفك خزان الوقود وتخلص من البنزين المخلوط، ثم قم بتنظيفه.

– قم بتغيير فلتر البنزين ونظف أنابيب دورة البنزين باستخدام الهواء المضغوط.

– للتخلص من الشوائب داخل خزان الوقود، يمكن ضخ بنزين 95 لتنظيف أكثر شمولية ولو كانت الإضافة تقتصر على 10 أو 15 لتر.