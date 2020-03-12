تعرف على الإجراءات الاحترازية ضد كورونا في المطارات والطائرات

الخليج ٣٦٥ نت – تعاونت الهيئة العامة للطيران المدني مع وزارة الصحة في عمليات تعقيم وتطهير صالات السفر (الوصول والمغادرة) والمرافق العامة بالمطارات؛ تنفيذاً للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد 19-(COVID) بالمملكة.

حيث وفرت الهيئة كافة الإمكانيات والمعدات الحديثة التي تعمل على مدار الساعة في كافة المطارات الدولية والمحلية؛ بهدف تقديم بيئة صحية متكاملة لمرتادي صالات السفر بالمطارات السعودية، إذ تقوم فرق ميدانية بعمليات التطهير والتعقيم بشكل يومي على مدار 24 ساعة، باستخدام مواد صديقة للبيئة وفقاً لأعلى معايير السلامة والصحة العالمية.

وتشمل عمليات التعقيم بوابات صالات السفر (وصول ومغادرة) وتنظيف وتعقيم الأرضيات والحواجز والجدران ومنصات إنهاء إجراءات السفر وجسور الركاب وكراسي الانتظار ومنصات الجوازات وأجهزة التفتيش الأمني وسيور الحقائب وعربات نقل الامتعة ودورات المياه، إضافة إلى كل ما يمكن أن يكون في مجال التلامس مع المسافر لمنع انتشار فايروس كورونا المستجد 19-(COVID)، كما سيتم تفعيل أجهزة مكبرات الصوت داخل صالات السفر لتذكير المسافرين بضرورة استخدم الكمامات الطبية والسوائل المعقمة التي تم توفيرها داخل الصالات.

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كما نفذت العديد من الإجراءات الوقائية للركاب القادمين من الدول التي يشكل فيها الفيروس خطراً بالطائرات وفي داخل صالات المطارات، وذلك بتدريب طاقم الطائرة للتعامل مع الحالات المشتبه بها أثناء الرحلة باستخدام أدوات إزالة التلوث وعمل إجراءات العزل وتقديم التقارير اللازمة لوزارة الصحة فور وصول الطائرة، وخضوع جميع المسافرين القادمين للكشف الصحي وأجهزة الكاميرات الحرارية الإلزامية للتأكد من سلامة المسافرين، كما يتم تواجد ممارسين صحيين وفرق طبية في مطارات المملكة لعمل الإجراءات الاحترازية اللازمة، إضافة إلى تعقيم الطائرات وتطهيرها بعد نزول كافة الركاب، مع تخصيص فريق طبي في منافذ الوصول بالمطارات لفحص كافة الركاب القادمين (عبر الرحلات المباشرة وغير المباشرة) من المناطق والدول المنتشر بها فيروس كورونا، وعند الاشتباه بوجود حالة بين الركاب يتم تفعيل المسار الآمن لنقل الحالة.

والجدير بالذكر أن هيئة الطيران المدني قدمت العديد من المنتجات التوعوية داخل المطارات السعودية لتوعية المسافرين بطرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد، كما عقدت الهيئة بالتعاون مع إدارة مراكز المراقبة الصحية عدة ورش عمل عن فيروس كورونا الجديد COVID-19 لتوعية العاملين في مختلف القطاعات بالمطارات الدولية، بالإضافة إلى التوعية للمسافرين من خلال نشر المواد التوعوية الصحية وإقامة معرض مصغر للتوعية عن الفيروس في المطارات الدولية.