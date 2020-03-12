أندر وأغلى سيارات بوجاتي الحديثة تظهر جنباً إلى جنب “فيديو”

الخليج ٣٦٥ نت – وصلت إنتاجية بوجاتي شيرون إلى نصف الكمية المتوقعة على مدار حياتها، مع خروج السيارة رقم 250 من المصنع منذ أسابيع.. وكل شيرون تم بناؤها هي سيارة مميزة وخاصة، ولكن بعضهم أكثر تميزاً من الآخرين، وقد ظهر في الفيديو المرفق بعض أغلى وأندر إصدارات شيرون ومنتجات بوجاتي جنبا إلى جنب.

أبرزهم ربما لافواتور نوار، السيارة الأغلى في التاريخ بحوالي 70 مليون ريال، كما نرى نسخة “شينتوديتشي” المستوحاة من سيارة EB110 الكلاسيكية لبوجاتي، ونرى أيضا موديل ديفو الجديد وشيرون سوبر سبورت 300+، وهي أسرع سيارة إنتاجية في العالم.

لنتذكر مع ذلك أن نسخة لافواتور نوار الظاهرة هنا ليست السيارة النهائية لأن بوجاتي صرحت في الماضي أنها بحاجة لعامين ونصف للانتهاء منها، يبنما يبدو أن شينتوديشتي الظاهرة هنا هي سيارة عرض كما هو واضح من نوافذها المسودّة.

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السيارة الوحيدة الغائبة هنا هي شيرون “بور سبورت” الجديدة، وهي نسخة مركزة على المضمار مع انخفاض وزنها بـ 19 كيلوجرام مقارنة بالموديل القياسي وتمتعها بنظام تعليق أكثر ثباتاً لتحسين التحكم.