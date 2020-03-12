مرسيدس AMG GT4 موديل 2020 فيس ليفت تنطلق رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت مرسيدس AMG الستار عن سيارة السباقات المحدثة GT4، والتي حصلت على فيس ليفت يشمل غطاء محرك مختلف ومصابيح أمامية LED جديدة “توفر رؤية أفضل بكثير على المضمار”.

وقد ركز المهندسون على الجوانب الميكانيكية وتحسين أداء السيارة، مع وضع أهمية خاصة على المكابح، والتي حصلت على قنوات هوائية كربونية جديدة وفتحات تهوية أكبر حجماً للمكابح، وخطوط كبح أكبر، مع تحسين الحماية من الحرارة المرتفعة، والغرض من كل هذه التحديثات هي تحسين تبريد المكابح، وهو جانب مهم للغاية في سباقات التحمل الطويلة.

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وتعتمد السيارة على محرك V8 تيربو مزدوج سعة 4.0 لتر بقوة 469 حصان وعزم دوران 630 نيوتن.متر، متصل بجير يدوي 6 سرعات، وتتسارع السيارة إلى 100 كم\س في أقل من 4 ثواني بسرعة قصوى 250 كم\س.

وقد فتحت مرسيدس الطلب على AMG GT4 الجديدة بسعر يبدأ من 209,000 يورو (887,000 ريال)، ويُذكر أن مرسيدس باعت حوالي 120 نسخة من الموديل الأصلي حتى الآن.