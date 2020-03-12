رنج روفر فيلار 2020 تنضم لأسطول الوفاق لتأجير السيارات

الخليج ٣٦٥ نت – لاندروفر صرحت أن فيلار هي أفضل SUV فاخرة متوسطة الحجم في القيادة على الطرق الوعرة بدون التخلي عن مستويات الراحة والفخامة التي تشتهر بها العلامة، وهو ما دفع الوفاق لتأجير السيارات إلى ضمها لأسطول سياراتها وتجربة قيادتنا لها في الخليج ٣٦٥ نت.

معلومات عامة عن السيارة

تتمتع رنج روفر فيلار بتصميم رائع الجمال والتناسق مع اهتمام كبير بالديناميكيات الهوائية بشكل مميز، إضافة إلى تقنيات داخلية متقدمة وأنظمة قيادة ممتعة.

المحرك واقتصاد الوقود

تتوفر رنج روفر فيلار بعدة خيارات من المحركات تشمل محرك 4 سلندر 2 لتر بنسختين، الأولى بقوة 250 حصان وعزم 365 نيوتن.متر، والثانية بقوة 300 حصان وعزم 400 نيوتن.متر.

أما المحرك الثاني فهو من نوع V6 سعة 3 لتر بقوة 380 حصان وعزم 450 نيوتن.متر، مع قدرة تسارع 0-100 كم/س خلال 5.7 ثانية لأعلى فئة.

أما كفاءة الوقود فهي تصل إلى 5.8 لتر/100 كم علماً أن ناقل الحركة أوتوماتيكي ذو 8 سرعات ونظام الدفع رباعي.

تصميم السيارة العام

تتسم رنج روفر فيلار بتصميم خارجي أنيق وفاخر بخطوط عصرية ومظهر يجذب الأنظار في كل مكان، خاصة مع المميزات المبتكرة مثل مقابض الأبواب المتساطحة والقابلة للانبثاق للخارج مما يحسّن من الكفاءة الديناميكية الهوائية وتقلل من ضوضاء الرياح.

أما عناصر تصميم رنج روفر فيلار المميزة الأخرى فهي تتضمن كل من مصابيح LED ليزر أمامية، عجلات 22 إنش، مصابيح LED خلفية، وسقف بانورامي منزلق.

من الداخل التقنيات والامان ابرز المميزات

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تتميز رنج روفر فيلار 2020 بحداثتها العالية بفضل حملها نظام Touch Pro Duo للترفيه المعلوماتي المكون من شاشتين 10 إنش للتحكم في الموسيقى والملاحة وأنظمة التبريد والتدفئة للمقاعد المقصورة.

أما الداخلية، فهي تتمتع بتصميم أنيق فاخر ذو طابع بسيط راقي للغاية، خاصة بفضل الإضاء المحيطية ومساند الأذرع القابلة للإنزلاق نحو الأمام والخلف لتوفير مساحة أكبر للتخزين أسفلها، مع جلود فاخرة تغطي كافة الأسطح، بينما يستمتع السائق تحديداً بوضعية قيادة رياضية توفر رؤية أوضح للطريق والبيئة المحيطة به كي يكون على قدر عالي من التحكم دائماً.

ولا ننسى أن المقاعد الأمامية متوفرة بمقاعد تدفئة وتبريد مع دعم تعديل الوضعية في 20 تجاه مختلف وتذكر الإعدادات المختلفة الخاصة بطريقة الجلوس والتدليك لكل راكب، بجانب توفير نظام صوتي فاخر ونظام تعديل ارتفاع السيارة تلقائياً كي تهبط أثناء اقتراب المالك بالمفتاح منها لتسهيل الركوب والدخول للمقصورة وترتفع بعدها مجدداً مع عملية عالية بفضل حقيبة الأمتعة ذات سعة 834 لتر.

تتمتع رنج روفر فيلار 2020 أيضاً بتقنيات عديدة متقدمة مثل نظام القيادة الديناميكي المتكيف والذي يتحكم في مراقبة الهيكل وحركات التوجيه حتى 500 مرة في الثانية الواحدة، بجانب نظام التحكم الديناميكي بالثبات (DSC) للتأكد من القيادة بأمان على مختلف التضاريس والطرق كثيرة المشكلات ونظام التحكم بانحناء السيارة لتقليل احتمال الانقلاب، مع توجيه عزم الدوران ونظام الاستجابة للتضاريس ونظام التحكم بهبوط المنحدرات بجانب عدة مستشعرات تساهم في تقديم أنظمة مساعد ركن أمامي وخلفي مع التنبيه من الاصطدامات ومساعد الحفاظ على المسار مع كاميرا خلفية.

الختام

هذا وفي النهاية يمكن القول أن رنج روفر فيلار 2020 تتمتع بمستوى فائق من التقنيات الحديثة والمتقدمة لأجل الحصول على تجربة غاية في المتعة والجمال بالقيادة، دون أي تضحية بالعملية أو القوة، ما يجعل تأجيرها عبر الوفاق للتأجير قراراً سهلاً.

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قوقل بلاي – آبل ستور