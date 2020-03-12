تحتفي نيسان العربية السعودية باليوم الدولي للمرأة

نيسان العربية السعودية تلقي الضوء على أهمية دور المرأة في قطاع السيارات

الخليج ٣٦٥ نت – استضافت نيسان العربية السعودية بمناسبة اليوم الدولي للمرأة جلسة فطور يوم الأحد 8 مارس في مطعم تاوة في مدينة جدة. وشهدت هذه المناسبة مجموعة من أبرز الإعلاميات والشخصيات المؤثرة وقادة الفكر في المملكة حيث جرت خلالها مناقشة قضايا تهمّ النساء على مختلف الأصعدة انطلاقاً من التزام الشركة بتمكين المرأة في قطاع السيارات المحلي.

وتوجّه بدر الحسامي، المدير التنفيذي لشركة نيسان العربية السعودية، بكلمة رحّب فيها بالمشارِكات في الفعالية وأثنى على جهود النساء العاملات في نيسان وبترومين نيسان وقطاع السيارات في المملكة ككلّ وإسهاماتهنّ الكبيرة في الارتقاء به. كما شاركت في جلسة الفطور وجوه قيادية في نيسان من بينهم رئيس المبيعات ألبرت خريش، وأحمد طه، رئيس قطاع خدمات ما بعد البيع، وهتون بشناق، مدير عام علاقات الشركة.

وتحرص نيسان على الحفاظ على التنوّع في مكان العمل حيث تلتزم بتعيين نساء في المناصب المناسبة مع مراعاة مبدأ الجدارة ومنح المرأة فرص التدريب والارتقاء المهنيّ بدون تمييز انطلاقاً من إيمانها بقدرة المرأة على التفوّق في كل مجال تنخرط فيه. ومن هذا المنطلق، عينت نيسان العربية السعودية السيدة بشناق كمدير عام علاقات الشركة وهو أمر يعدّ خطوة أولى من بين خطى كثيرة قادمة تهدف إلى تعزيز التنوّع في مكان العمل.

وقال بدر الحسامي، المدير التنفيذي لشركة نيسان العربية السعودية، في الكلمة التي ألقاها خلال الفعالية: “إنّه الشرف كبير لي أن أمثّل علامة تجارية تمنح النساء المكانة التي يستحقونها وتأخذ بعين الاعتبار كافة احتياجاتهنّ في مختلف أوجه أعمالها، ويتجلى هذا الأمر في طرح نيسان منتجات مخصصة للنساء والتزامها بإشراكهنّ في تطوير أعمالها ومنحهنّ مناصب قيادية في الشركة وتزويدهنّ بالأدوات اللازمة ليبرعن في أداء أدوارهنّ بما يسهم في التقدّم بأعمال الشركة وازدهارها.”

من جهتها، قالت هتون بشناق، مدير عام علاقات الشركة: “يسعدني أن أكون عنصراً فاعلاً في مؤسسة تصبّ اهتمامها على دمج المرأة وتمكينها ومنحها الفرص التي تحتاج إليها للتميّز في مكان العمل. وأتوجه بالشكر في هذا الإطار الى نيسان العربية السعودية على ثقتها بي وإيمانها بما يمكن أن أضيفه كامرأة إلى قطاع اقتصر العمل فيه سابقاً على الرجال، وأشجّع بمناسبة اليوم الدولي للمرأة كافة النساء على الثقة بقدراتهنّ وانتهاز الفرص المتاحة لهنّ لننهض معاً بمجتمع يتساوى فيه الجميع.”

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وكانت نيسان العربية السعودية قد أطلقت على مرّ السنوات الماضية سلسلة مبادرة من شأنها تمكين المرأة ومساعدتها على إبراز كامل إمكانياتها. ومن أهمّ هذه المبادرات حملة “#هي_تقود” التي أتاحت الفرصة لمجموعة من النساء تجربة القيادة للمرة الأولى وتعلّمها بمساعدة مدربين من أقاربهن احتفاءً بقرار المملكة التاريخي منح النساء رخص قيادة. بالإضافة إلى إطلاق الشركة “سندِك من نيسان”، وهو أوّل تطبيق مخصّص للنساء فقط داخل المملكة وقادر على تقديم حلول شاملة لهنّ على الطرقات وخدمات متنوعة مثل القطر وتوصيل الوقود وشحن البطارية وصيانة السيارات بحيث أصبح مرجعهنّ الأساسي على الطرقات.

تماشياً مع الجهود المتواصلة التي تبذلها شركة نيسان لايجاد ودعم المواهب المحلية في المملكة، سجلت الشركة شابتين سعوديتين في برنامج نيسان للتدريب “GT-R” لمدة عامين. هذا بالإضافة إلى العديد من النساء الأخرى التي تعملن في شركة نيسان العربية السعودية في مختلف الإدارات، مما يدل على تركيز الشركة على التنوع في مكان العمل.

كما دعمت “نيسان” عدداً من المواهب في مختلف قطاعات رياضة السيارات ضمن سعيها إلى تنمية وتشجيع المهارات المحلية وتوفير الدعم من أجل التنافس على أعلى المستويات. ومن أبرز هؤلاء الأفراد الموهبة النسائية ريم العبود، أول وأصغر سعودية تقود سيارة فورمولا إي للموسم الخامس، مباشرة على حلبة الدرعية.

يشار إلى أنّ نيسان العربية السعودية ستبقى من أبرز العلامات التجارية التي تنشط في توظيف النساء لتولي مناصب متقدمة في مختلف أقسامها، وهي ملتزمة بالحفاظ على التنوّع في مكان العمل وبالبحث الدائم عن طرق مبتكرة لتمكين النساء وتعزيز انخراطهنّ في قطاع السيارات من خلال سلسلة مبادرات تشجيعية تعتزم إطلاقها في المستقبل.