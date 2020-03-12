فريق إنقاذ السيارات بالتجمع الخامس يقدم 6 نصائح لسكان القاهرة الجديدة خلال موجة الطقس السيئ

كتب: باسل الحلواني

ناشد أعضاء فريق إنقاذ السيارات بالتجمع الخامس، والذي يضم مجموعة من ملاك السيارات رباعية الدفع، سكان القاهرة الجديدة، بضرورة توخي الحذر، في ظل موجة الطقس السيئ المتوقعة.

وقال الفريق، عبر صفحة ائتلاف سكان التجمع الخامس على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "موجودين بعربياتنا الـ4*4، في التجمع عند بنزينة المستشفى الجوي، وهنتحرك من هناك على الأماكن اللى فيها ناس محتاجانا".

وأكد أعضاء الفريق أن جميع خدمات الإغاثة يتم تقديمها بالمجان، دون أي مقابل، مطالبين جميع أصحاب السيارات الـ4*4، الانضمام إليهم لخدمة أهالي المنطقة.

وقدم ملاك جيب مجموعة من النصائح لسكان التجمع الخامس خلال موجة الطقس السيئ التي من المتوقع أن تستمر لـ3 أيام:

- الابتعاد عن ميدان بتروسبورت وميدان مسجد الشرطة والشارع الفاصل بين أكاديمية الشرطة وcfc في حال وجود

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أمطار غزيرة.

- التأكد من وجود "القاطرة" في السيارة وتركيبها في الإكصدام الأمامي من الآن.

- في حال تعطل السيارة في وسط تجمعات المياه يجب على قائد المركبة عدم محاولة إعادة تشغيلها حفاظا على الموتور.

- السيارات الجديدة المزودة بناقل حركة كهرباء يجب على أصحابها معرفة طريقة "فك الفتيس" من p إلى n في حال توقف السيارة.

- تجنب السير في نفق التسعين الشمالى ونفق الجولف تماما خلال الموجة المتوقعة.

- عدم ركن السيارات داخل الجراجات أو أسفل أعمدة الإنارة واللافتات والأشجار.