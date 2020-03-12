رسمياً.. تأجيل فعاليات معرض نيويورك للسيارات بسبب كورونا

كتب: باسل الحلواني
تقرر رسمياً مساء اليوم تأجيل فعاليات معرض نيويورك الدولي للسيارات 2020، التي كان من المقرر انطلاقها خلال شهر أبريل القادم، وذلك في ظل الانتشار السريع لفيروس كورونا في ولاية نيويورك الأمريكية خلال الأيام الأخيرة، وحددت إدارة المعرض "أغسطس"القادم، موعداً جديداً للدورة القادمة،
ويأتي الخبر بعد أيام من إلغاء معرض جنيف الدولي 2020 بعد حظر الحكومة السويسرية لجميع التجمعات التي تزيد عن ألف شخص.
وكان ولاية نيويورك الأمريكية قد أعلنتحالة الطوارئ بسبب الانتشار السريع للفيروس في الولاية، بينما وصلت الحالات المصابة في أمريكا بالمجمل إلى أكثر من 900 إصابة.
جدير بالذكر أن النسخة التي تم تأجيلها، كان من المقرر لها استضافة عدة سيارات مهمة مثل فورد برونكو سبورت، وفي الغالب سيتم نقل هذه التدشينات إلى صفحات الإنترنت مثلما حدث في معرض جنيف.
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