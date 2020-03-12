مازدا تكشف عن نموذج جديد من MX-5

كتب: باسل الحلواني

أطلقت شركة صناعة السيارات اليابانية مازدا، هذا العام نموذجا جديدا من سيارتها MX-5.

ويتميز النموذج الجديد بتصميم مميز، وهيكل انسيابي صغير تم تصميمه بشكل يعكس روح القوة ويحافظ في نفس الوقت على لمسات مازدا التي توحي بالتجدد والعصرية دوما.

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ولتوفير أكبر قدر من المتعة أثناء التنقل

بـ MX-5 الجديدة، زودت مازدا سيارتها بسقف متحرك قابل للطي يختفي بكبسة زر في صندوقها الخلفي للتحول إلى سيارة كوبيه مكشوفة، كما حصلت هذه السيارة على عجلات رياضية كبيرة ونظام تعليق خاص يمنحانها سلاسة كبيرة في الحركة

وظهرت روح السيارات الرياضية في تصميم مقصورة هذه المركبة أيضا، والتي جاءت بمقعدين مصممين بطريقة مميزة، وحتى تصميم ذراع نقل السرعة والمقود وأزرار واجهة القيادة كلها صممت لتتناسب مع هذه الروح.

وحصلت MX-5 على أنظمة أمان i-Activsense، ومحرك توربيني بسعة لترين وعزم 184 حصانا، وعلب سرعة ميكانيكية وأوتوماتيكية بـ 6 مراحل، إضافة إلى أنظمة صوتيات Bose توزع الأصوات بطريقة مذهلة.