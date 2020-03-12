عرض شركة توكيلات الجزيرة على تقسيط فورد فيغو 2020

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة توكيلات الجزيرة للسيارات، واحصل على فورد فيغو 2020 بعرض يسرّ الخاطر ويرضي الجيب بأقساط ميسرة من خلال برامج التأجير التمويلية المتوفرة، كما يمكنكم الاختيار بين 3 سنوات صيانة مجانية أو أن تتحمّل عنكم الشركة تكاليف رخصة القيادة، متوفرة أيضاً بدون دفعة أولى. *ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه. السيارة المشمولة في العرض: فورد فيغو 2020 : Advertisements القسط الشهري : 700 ريال مميزات العرض: 3 سنوات صيانة مجانية أو 60,000 كلم أيهما يأتي أولاً

مع دفعة مقدمة %12.5

%1 رسوم إدارية الشروط والأحكام: القسط المعلن لفئة امبيانتي

تأمين شامل طوال مدة العقد

يتم استرجاع تكاليف رخصة القيادة في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ الشراء بقيمة لا تتعدى 2,520 ريال سعودي

يسري العرض حتى 31 مارس 2020م.

تطبق شروط وأحكام الجهة التمويلية.

تختلف المواصفات عن تلك الموضحة في الصورة. صورة العرض:

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