5 أسباب تجعلك تفضّل اقتناء سيارة SUV

الخليج ٣٦٥ نت – حازت سيارات الـSUV رضا العملاء في الفترة الأخيرة، وأصبحت هذه الفئة من السيارات الأكثر طلباً خاصة من قبل العائلات لما تقدمه من مساحة أمتعة كبيرة للغاية عند السفر بجانب قدرات السحب العالية بفضل محركاتها القوية، كما توفر صفات الراحة والقيادة المرتفعة، واليوم سنقدم لكم أبرز مميزاتها.

1- اختراق الطرقات الوعرة



تتمتع سيارات الـSUV بنظام دفع رباعي يتيح الحصول على قيادة آمنة وأداء عالي، كما تمتلك قدرات عالية على اختراق الطرقات الوعرة ودون التأثير على احتكاك العجلات بالأرض.

2- قوة ومتانة بالغة



تستند سيارات الـSUV على شاصيه سيارات البيك اب، وهو ما يجعل لها قدرة عالية على صد قوة الصدمات، مع امتلاك هيكل قوى، وتزويدها بإطارات متينة للغاية.

3- تمتلك محركات قوية

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في المعتاد يتم تزويد سيارات SUV بمحركات V6 وV8 التي تتميز بالقوة العالية، وهو ما يمكنها من حمل الكثير من الأغراض أثناء القيادة على منحدرات حادة.

4- قدرات سحب عالية



يعشق قائدي السيارات محبي المغامرات سيارات SUV لما تتمتع به من قوة سحب كبيرة، لذا فهي مناسبة لمحبي زيارة البر والسفر لزيارة الأماكن الطبيعية، حيث تتطلب هذه الهوايات سحب دراجات نارية أو قوارب أو عربات ذات معدات تخييم.

5- مرتفعة عن الأرض



تتمتع بارتفاعها عن الارض مقارنة بالسيارات الأخرى، وهو ما يمنح السائقين الشعور بالثقة أثناء القيادة مع رؤية أفضل بكثير للطريق، وذلك بجانب الحصول على مستويات أعلى من الراحة بالطرق الوعرة.