- 1/3
- 2/3
- 3/3
الخليج ٣٦٥ نت – تستعد بنتلي لوقف إنتاج موديل مولسان هذا الربيع، ولكن قد تقدم الشركة كروس اوفر جديدة كلياً لتحل محلها حسب تصريحات أخيرة من رئيس بنتلي، ادريان هولمارك.
هولمارك اقترح أنه يوجد مجال لتقديم موديل فوق بنتايجا، مشيرا إلى نجاح نسخ قاعدة العجلات الطويلة بشكل خاص في الصين، وقد صرح الرجل: “نرغب في صنع سيارة أكبر وأكثر فخامة من بنتايجا حتى”.
وأردف هولمارك أن مجال بنتلي قد يتسع لثلاث سيارات كروس اوفر بجوار بنتايجا، بعضهم أصغر وبعضهم أكبر حجماً، كما قد نرى موديل “كروس اوفر كوبيه” بسعر أرخص نسبياً من الموديلات الأخرى.
وقد أكد هولمارك في التصريحات على خطط بنتلي لتقديم نسخ هجينة لجميع موديلاتها بحلول 2023، مع طرح أول بنتلي كهربائية في 2026 بمدى يتعدى 480 كيلومتر.
كانت هذه تفاصيل خبر بنتلي ستطرح سيارة SUV جديدة أكبر وأفخم من بنتايجا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.