بنتلي ستطرح سيارة SUV جديدة أكبر وأفخم من بنتايجا

الخليج ٣٦٥ نت – تستعد بنتلي لوقف إنتاج موديل مولسان هذا الربيع، ولكن قد تقدم الشركة كروس اوفر جديدة كلياً لتحل محلها حسب تصريحات أخيرة من رئيس بنتلي، ادريان هولمارك.

هولمارك اقترح أنه يوجد مجال لتقديم موديل فوق بنتايجا، مشيرا إلى نجاح نسخ قاعدة العجلات الطويلة بشكل خاص في الصين، وقد صرح الرجل: “نرغب في صنع سيارة أكبر وأكثر فخامة من بنتايجا حتى”.

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وأردف هولمارك أن مجال بنتلي قد يتسع لثلاث سيارات كروس اوفر بجوار بنتايجا، بعضهم أصغر وبعضهم أكبر حجماً، كما قد نرى موديل “كروس اوفر كوبيه” بسعر أرخص نسبياً من الموديلات الأخرى.

وقد أكد هولمارك في التصريحات على خطط بنتلي لتقديم نسخ هجينة لجميع موديلاتها بحلول 2023، مع طرح أول بنتلي كهربائية في 2026 بمدى يتعدى 480 كيلومتر.