تويوتا تسجل اسم محرك “آي فورس ماكس” الذي ستستخدمه لاندكروزر 2022

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الخليج ٣٦٥ نت – في أوائل القرن الحالي اشتهر محرك V8 سعة 4.7 لتر لتويوتا باسم “آي فورس”، والذي تم تقديمه في تندرا بيك اب وسيكويا SUV المبنية عليها، أو تحديدا للنسخ الأعلى أداءً لهذه لموديلات.
ومع انطلاق الجيل الثاني لتندرا في 2007، تم تحديث محرك آي فورس وازدياد الحجم إلى 5.7 لتر والقوة إلى 381 حصان وعزم دوران 544 نيوتن.متر، ويتمتع المحرك بموثوقية عالية ضمن مجال الصناعة اليابانية، ورأينا دلالة ذلك مع اعتماد واحدة من سيارات تندرا التي جاوزت حاجز المليون ميل (1.6 مليون كيلومتر) على نفس المحرك.
ولكن بطبيعة الحال وبعد مرور كل هذه الأعوام، حان وقت تغيير محرك آي فورس وتقديم نسخة أكثر تطورا وعصرية مبنية عليه، وهو ما قد نراه قريباً، مع تسجيل تويوتا للاسم التجاري “آي فورس ماكس”، والذي يشير بوضوح إلى جيل جديد أفضل للمحرك، غالبا للاستخدام في تندرا وسيكويا وربما لاندكروزر الجيل القادم
وقد ظهرت صور تجسسية لتندرا القادمة بالفعل أثناء اختبارها، مع توقعات بانطلاقها كموديل 2021 بمحرك V6 تيربو مزدوج من لكزس ومولد طاقة هجين، وبالطبع محرك V8 الجديد الذي سيتم تدشينه لأول مرة في تندرا 2021.
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