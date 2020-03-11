تعرف على سيارة تويوتا كورونا التي اشتهرت قديماً حول العالم

الخليج ٣٦٥ نت – تداول بعض رواد ومحبي عالم السيارات على مواقع التواصل الاجتماعي الاجتماعي مؤخراً صور لأحد طرازات السيارات الكلاسيكية القديمة تعرف باسم كورونا!



وعقد هؤلاء الأشخاص مقارنة بين ذكريات هذه السيارة اليابانية القوية واسم فيروس كورونا القاتل المشابه، وما فعله من أضرار بالغة في عالم السيارات.



وتذكروا بداية إطلاق تويوتا للسيارة الكلاسيكية كورونا في الأسواق في عام 1957 من القرن الماضي، واستمرار الشركة في إنتاج 10 أجيال منها حتى توقفت عن تصنيعها في عام 2001.



ولقد حقق هذا الطراز الكلاسيكي نجاحاً فائقاً في الأسواق اليابانية المحلية، مما دفع تويوتا لتصديره لباقي أسواق السيارات حول العالم لاحقًا، مما أكسبه شهرة واسعة حينها.



يذكر أن تويوتا كانت قد زودت سيارة كورونا في ذلك الوقت بمحركات تبدأ سعتها من 1.5 لتر، وتصل إلى 2.4 لتر، كما صدر منها نسختين بمحركات ديزل.



وتحدث هؤلاء الأشخاص حول الأضرار الجسيمة التي ألحقها فيروس كورونا بصناعة السيارات حول العالم، وتسببه في غلق كثير من مصانع سيارات الشركات الكبرى في العديد من أنحاء العالم خاصة في الصين وكوريا الجنوبية.