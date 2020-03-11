أكيو تويودا يحتفل بمرور 30 عام على إطلاق لكزس LS بهذا الإعلان “فيديو”

الخليج ٣٦٥ نت – بالرجوع إلى 1989، شاركت لكزس إعلاناً تلفزيونياً يسلط الضوء على سلاسة LS 400 الأصلية وذلك من خلال وضع برج من الأكواب الزجاجية على غطاء المحرك بينما كانت تسير السيارة بسرعة 235 كم/س على دينامو، وحينها لم تسقط الأكواب لتتمكن لكزس من أن تفتخر بأن سيارة السيدان الرائدة هي واحدة من أكثر السيارات سلاسة في فئتها التي يتم بيعها في ذلك الوقت.

في العام الماضي، احتفلت لكزس بمرور 30 عاماً على السيارة الفاخرة، وللاحتفال بذلك، أعاد رئيس شركة تويوتا، أكيو تويودا تصوير الإعلان الشهير باستخدام أحدث سيارة LS 500، وهذه المرة حصل الإعلان على بعض الفكاهة المضافة.

Advertisements

لا يزال الإعلان مثيراً للإعجاب كما كان في الماضي، والجدير بالذكر أن LS 400 الأصلية تستمد قوتها من محرك V8 سعة 4 لتر، في حين أن LS 500 الأحدث تستمد قوتها من محرك V6 مزدوج التيربو سعة 3.5 لتر، والذي يولد قوة 415 حصان و600 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي بعشر سرعات، كما يمكن إضافة نظام دفع كلي إلى السيارة.

في النهاية، على الرغم من ذلك، قد لا يكون هذا الإعلان ملائماً لمستقبل السيارة، حيث ألمحت لكزس أنها ستصبح سيارة كهربائية قريباً، ويذكر أيضاً أن شركة صناعة السيارات احتفلت أيضاً بالذكرى السنوية الثلاثين للسيارة من خلال طرح LF-30 Electrified، وهي سيارة كهربائية مزودة بأربعة محركات تستعرض سيارة لكزس المستقبلية في عام 2030.