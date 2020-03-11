بي ام دبليو X5 تصطدم بماكلارين 720S متوقفة أمام الوكالة “صور”

الخليج ٣٦٥ نت – الحوادث ليست أمراً ممتعاً للمشاهدة أبداً، خاصة وإذا كانت أحد السيارات المتضررة هي ماكلارين جديدة تماماً، وللأسف، هذا بالضبط ما حدث مع Paul D، ففي منشور على فيسبوك، كشف Paul أن سيارته بي ام دبليو اكس 5 قد اصطدمت سيارة 720S التي كانت متوقفة أمام وكالة ماكلارين في سكوتسديل.

لا تزال التفاصيل محدودة، لكن قوة الحادث كانت كبيرة جداً لدرجة أنها دفعت 720S إلى الواجهة الأمامية الزجاجية التي تحتجز 720S أخرى كانت موجودة داخل صالة العرض، وكما ترون في الصور، فإن 720S الفضية هي التي حصلت على النصيب الأكبر من الأضرار، حيث تدمرت الواجهة الأمامية وغطاء المحرك في الحادث.

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وما زاد الطين بلة، أن السيارة كانت متوقفة بزاوية، لذا اصطدم جزء من الواجهة الخلفية بجدار من الطوب، بينما دخل النصف الآخر إلى صالة العرض، ولا نستطيع رؤية الجزء الذي اصطدم بالجدار، في حين أن الجزء الذي دخل إلى صالة العرض كان يعاني أيضاً من تلف أقل قليلاً، ولحسن الحظ فإن 720S البرتقالية قد تعرضت لأضرار طفيفة فقط.

في النهاية، بعد التواصل مع وكالة ماكلارين في سكوتسديل، لكن الوكالة امتنعت عن إلقاء المزيد من الضوء على الحادث، حيث قال المدير العام إنه كان مجرد حادث، لذا لا يوجد شيء آخر يمكن قوله أو التعليق عليه في هذه المرحلة.