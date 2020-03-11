خبر مؤكد: لا تغيير في لكزس LX موديل 2021

الخليج ٣٦٥ نت – بحسب المصادر المقربة من صانعة السيارات اليابانية “لكزس” فقد أوضح أن سيارة لكزس LX لن تتغير في عام 2021 وأنها سوف تستمر بنفس الشكل الحالي.

يذكر أن لكزس في مرحلة متقدمة حالياً من تصميم الشكل الجديد لـ LX لكنها ليست مستعجلة على إطلاقها كونها تحافظ على مبيعاتها القوية حول العالم.

ومتوقع أن تتبنى خلفية LX الشكل الجديد موضة المصابيح الخلفية المتصلة عبر شريط ضوئي، مع منحها خطوطاً جريئة وتصميماً عضلياً يجعلها مهيبة للغاية، وستصبح الـ SUV كاملة الحجم أكبر مقارنة بالسابق ما يزيد مساحتها الداخلية، إذ سيكون طولها 5,080 ملم، عرضها 1,980 ملم، ارتفاعها 1,900 ملم.

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في حين لا توجد تفاصيل عن التحديثات الداخلية والتقنيات التي ستأتي بها لكزس LX، لكنه دون أدنى شك ستحصل السيارة على تغييرات ثورية تجعلها أكثر فخامة وتطوراً ذلك يتضمنه أرقى الجلود والأخشاب والزخارف مع أنظمة تتيح قيادة السيارة بنفسها في بعض الحالات.

في النهاية، يقال أن لكزس LX التالية ستختلف بشكل كبير عن الطراز الحالي، ويُقال أنها ستنافس بنتلي بنتايجا، وستستمد قوتها من محرك V6 مزدوج التيربو هجين وخيار ديزل أيضاً، ومن المقرر أن يتم طرح الجيل التالي من LX في وقت ما من عام 2022.