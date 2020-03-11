تأجيل معرض نيويورك للسيارات بسبب فيروس كورونا

الخليج ٣٦٥ نت – تم تأجيل معرض نيويورك الدولي للسيارات 2020 رسمياً من أبريل إلى أغسطس رداً على الانتشار السريع لفيروس كورونا في ولاية نيويورك في الأيام الأخيرة.

وقد كان من المفترض بدء المعرض في الثامن من أبريل، ليتأخر الآن إلى 26 أغسطس وحتى السادس من سبتمبر، ويأتي الخبر بعد أيام من إلغاء معرض جنيف الدولي 2020 بعد حظر الحكومة السويسرية لجميع التجمعات التي تزيد عن ألف شخص.

ويُذكر أن مجافظ ولاية نيويورك أعلن حالة الطوارئ بسبب الانتشار السريع للفيروس في الولاية، بينما وصلت الحالات المصابة في أمريكا بالمجمل إلى أكثر من 900.

ويُذكر أنه كان من المفترض استضافة المعرض لعدة سيارات هامة مثل فورد برونكو سبورت، ومن الغالب نقل هذه التدشينات إلى صفحات الإنترنت كما رأينا في تدشينات جنيف.