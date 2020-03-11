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الوفاق لتأجير السيارات تعتمد تعقيم سياراتها قبل تسليمها للعملاء

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كريم أبو الهوى 0 تبليغ

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الخليج ٣٦٥ نت – اتخذت الوفاق لتأجير السيارات قراراً بتعقيم جميع السيارات قبل تسليمها للعملاء في المطارات.

يأتي هذا في ظل تفشي كورونا ووقاية للعملاء من أي فيروسات أو جراثيم حتى ولو كانت احتمالية الإصابة شبه منعدمة.

وإذا كانت لديك أعراض كورونا المتضمنة الحمى والسعال أو ضيق التنفس، فإنه من الأفضل أن تبتعد عن السفر مؤقتاً حتى تخضع إلى الفحص الطبي، لأنه بدون الرعاية الطبية اللازمة قد يصبح كورونا قاتلاً.

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الجدير بالذكر أن الوفاق لتأجير السيارات هي أكبر شركة لتأجير السيارات في ولديها فروع بأنحاء العالم بالشراكة مع يوروبكار، وعند تأجيرك سيارة منهم فإنه يقدم إليك دعم على مدار الساعة ويأتون إليك بأي مكان عبر خدمة الصيانة المتنقلة في حال وجود خلل بالسيارة لإعادتك على الطريق أو استبدال السيارة التي استأجرتها.

ومع إضافة خدمة تعقيم السيارات قبل تسليمها، فإن هذا يعطي ثقة ومصداقية أفضل للوفاق لتأجير السيارات من جهة وراحة البال لك من جهة أخرى.

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