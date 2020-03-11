عدم الالتزام بضوابط “الأفضلية على الطرق” مخالفة.. وهذه غرامتها

الخليج ٣٦٥ نت – حذّرت الإدارة العامة للمرور عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قائدي السيارات من عدم الالتزام بضوابط إعطاء الأفضلية على الطرق؛ وذلك للحد من حالات الزحام وتفادي الحوادث المرورية. وتتمثل حالات عدم إعطاء الأفضلية، في ما يلي: عدم الوقوف بشكل تام عند إشارة (أمامك أفضلية)، عند مرور سيارات على الطريق المعطى له الأفضلية.

عدم إعطاء الأفضلية للسيارات التي على الطرق الرئيسية، في حالة عدم وجود إشارة أفضلية.

عدم إعطاء الأفضلية للسيارة القادمة من اليمين عند الوصول إلى تقاطع متساوي الأفضليات في آن واحد، وعندما لا تكون هناك إشارات أولوية. والجدير بالذكر أن عدم الالتزام بهذه الضوابط يُعد مخالفة مرورية، تتراوح غرامتها المالية ما بين 500 و900 ريال.

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