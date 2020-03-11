“بالصور” افتتاح موقف سيارات متعدد الطوابق في الطائف

الخليج ٣٦٥ نت – افتتح المهندس “محمد بن هميل آل هميل” أمين الطائف، موقف سيارات متعدد الطوابق في المنطقة التاريخية بالطائف؛ وذلك للحد من الزحام الشديد والتعامل مع عدم توفر أماكن لركن السيارات.

ويتكون الموقف الجديد من 5 طوابق و280 موقف للسيارات في داخله إلى جانب أماكن لأصحاب الاحتياجات الخاصة ومحلات تجارية متنوعة، ويأتي ذلك المشروع بالتعاون بين أمانة الطائف والجهات والشركات الخاصة في المملكة.

وأخيراً، فقد أشارت أمانة الطائف إلى أن الموقف الجديد سيكون له دور في تقليل الزحام في المنطقة التاريخية بالطائف، وتسهيل الوصول الي الأسواق في وسط المدينة، معلنة عن إقامة موقف آخر متعدد الطوابق في باب الريع أيضاً.