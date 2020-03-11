هيونداي النترا 2021 الجديدة كلياً تظهر في تشويقيات رسمية قبل تدشينها

الخليج ٣٦٥ نت – أصدرت هيونداي رسمياً أول فيديو وصور تشويقية للجيل الجديد من سيارتها هيونداي النترا 2021، وذلك تمهيداً للكشف عنها في هوليوود بتاريخ 18 مارس الموافق الأربعاء المقبل في تمام الساعة الخامسة فجراً بتوقيت السعودية.

يظهر لنا بأن النترا الشكل الجديد ستختلف تماماً عمّا هي عليه حالياً، إذ أن المقدمة تتمتع بشبك متدرج، مصابيح حادّة مع إضاءة نهارية عصرية.. بينما الجوانب تبدو مهيبة بفضل الخطوط الحادّة المنسابة على جسدها.

وعند العودة إلى الخلف نرى سقفاً مائلاً كما لو أنها كوبيه 4 أبواب، كما أن المصابيح الخلفية مدببة ويبدو كما لو أنها متصلة في بعضها عبر شريط مضيء.

انتقالاً إلى الداخلية، نجدها تتمتع بتصميم تهيمن عليه البساطة مقارنة بسيارات هيونداي الحالية، حيث توجد شاشة عريضة تبدو كما لو أنها تتدفق بانسيابية نحو عدادات القياسات، بينما المقود رباعي الشكل، ويتواجد نفق مستقل يضم ناقل الحركة والأزرار وبالوقت نفسه يفصل بين جانبي السائق والراكب.

ترقبوا معنا إذاً الكشف الرسمي عن هيونداي النترا 2021 والمتوقع وصولها إلى الأسواق العربية في نهاية العام الحالي.

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