الرئيس التنفيذى لفيات كرايسلر أتوموبيلز مصر: خطط توسيعة طموحة لوكيل العلامة الإيطالية

كتب: باسل الحلواني

أكد عبد الرحمن سلطان، الرئيس التنفيذى لفيات كرايسلر أتوموبيلز مصر، أن وكيل فيات وفيات بروفيشينال في مصر شركة داينامكس للتوزيع، لديها خطط توسعية طموحة تسعى لتنفيذها خلال العام الجاري

والأعوام المقبلة، لخدمة عشاق العلامة التجارية الإيطالية في مصر.

وقال "سلطان"، في بيان صحفي، إن "داينامكس"، تعمل على تقديم مزيج من الموديلات المميزة بأسعار تنافسية،

فضلاً عن التوسع الجغرافي في شبكتها على مستوى الجمهورية في خدمات ما بعد البيع، وهي خطوات تعد إضافة قوية للعلامة التجارية فيات، تمكنها من التوسع والانتشار، لتحقيق مزيد من التعاون المشترك، والوصول إلى المكانة التي تليق بالاسم العريق في السوق المصرية.