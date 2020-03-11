صفقة شراكة طويلة الأمد بين فورمولا 1 وأرامكو السعودية

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت الفورمولا 1 عن صفقة شراكة طويلة الأمد مع شركة “أرامكو” السعودية، تتضمن ظهور العلامة التجارية لشركة “أرامكو” في أغلب السباقات.

كما ستكون أرامكو الراعي الرئيسي لسباقات الولايات المتحدة وإسبانيا وهنغاريا في 2020، وستظهر في التغطية الحية أو عن طريق المنصات الرقمية المتعددة للبطولة.

وأعرب السيد “تشايس كاري” الرئيس والمدير التنفيذي للفورمولا 1 عن سعادته بهذه الصفقة، قائلاً: “يسرنا الترحيب بشركة أرامكو في عائلة الفورمولا 1 كشريك عالمي على المدى الطويل مع بداية موسم 2020، فنحن نتطلع قدماً لمشاركة خبراتنا والعمل مع أرامكو على نواحي الإبداع التقني، وسنستفيد بشكل هائل من الخبرات والقدرات التي تمتلكها الشركة الرائدة في مجالي الوقود والطاقة”.

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ومن جهته قال السيد “أمين ناصر” الرئيس والمدير التنفيذي لشركة “أرامكو”: “تملؤنا الحماسة لشراكتنا مع الفورمولا 1، العلامة الرياضية العالمية القوية، والتي تمتلك الملايين من المتابعين حول العالم، وبصفتنا أحد أهم الرواد الإبداعيين وأكبر مزوّد للطاقة في العالم، لدينا طموح يتمثل في إيجاد حلول جذرية نحو محركات أفضل أداء وطاقة نظيفة، وشراكة كهذه تعتبر هامة بالنسبة لنا على طريقنا نحو تحقيق طموحاتنا”.

والجدير بالذكر أن أرامكو تُعد سادس شريك عالمي عملاق للفورمولا 1 بعد “دي.أتش.أل” والخطوط الإماراتية وهاينكن وبيريللي وروليكس.