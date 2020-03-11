إتاحة خدمة تأجير سيارات الأفراد الخاصة بالمملكة.. لهذا السبب

الخليج ٣٦٥ نت – أعلن الدكتور “رميح الرميح” رئيس الهيئة العامة للنقل، عن اعتزام الهيئة إتاحة خدمة تأجير سيارات الأفراد الخاصة من خلال تطبيق إلكتروني أو حسب قوله وسيط تأجير ألكتروني، وذلك وفقاً لـ”الوطن”. وأكد الرميح على أن الهدف من إتاحة خدمة تأجير السيارات، ماهو إلا لزيادة دخل المواطنين إذ أن المحاكم تشهد سنوياً آلاف القضايا والخلافات بين المستهلكين وأصحاب مكاتب تأجير السيارات.

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