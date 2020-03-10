أودي الألمانية تكشف عن الجيل الجديد من سيارتها الشهيرة A3

كتب: باسل الحلواني

كشفت شركة صناعة السيارات الألمانية الفارهة أودي، عن الإصدار الجديد من سيارات A3 الشهيرة، التي تعد معشوقة الشباب ومحبي السيارات الأنيقة في السنوات الأخيرة حول العالم.

واختلفت السيارة من ناحية المظهر الخارجي عن النماذج السابقة من A3، حيث حصلت على واجهة أمامية جديدة كليا، عليها أضواء LED فريدة التصميم، وشبك عريض بمظهر

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رياضي، وفتحات هوائية كبيرة على جانبي الشبك، كما زودت بجنح هوائي صغير مثبت فوق الزجاج الخلفي.

وزودت مقصورتها الداخلية بمقود رياضي مميز، وواجهة قيادة عليها شاشتان، واحدة قبالة السائق، وأخرى في منتصفها تعمل باللمس تتصل مع الأجهزة والهواتف الذكية عبر البلوتوث، ويمكن

الكتابة والرسم عليها بالإصبع وإرسال تلك الكتابات والرسوم إلى تطبيقات الهاتف مباشرة.

ومن المنتظر أن يتم طرح السيارة بعدة نماذج من المحركات، محرك TFSI بسعة لتر ونصف اللتر وعزم 148 حصانا، ومحرك TDI بسعة لترين وعزم 148 حصانا، ومحرك TDI بسعة لترين أيضا وعزم 114 حصانا.

ويمكن شراء السيارة الجديدة بنظام دفع أمامي أو نظامي دفع أمامي ورباعي، ومع علب سرعة ميكانيكية بـ 6 سرعات أو أوتوماتيكية بـ 7 سرعات.